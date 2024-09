Settimana corta a scuola, ricorso dei genitori

La prima campanella all’Istituto Comprensivo ‘Battelli’ di Novafeltria non ha cancellato le polemiche sulla settimana corta. Coinvolti genitori di Novafel-tria, Maiolo, Perticara, Pietracuta, San Leo, Secchiano e Talamello, ma anche le amministrazioni, soprattutto per i problemi di trasporto che l’iniziativa adottata dal Consiglio d’istituto ha comportato. "Nessuno è contrario a priori alla settimana corta, – assicura un coordinatore dei genitori – ma contestiamo il metodo seguito". Dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di mediazione (settimana corta solo alle elementari), un gruppo di genitori si è rivolto allo studio legale Annichiarico di Bologna, esperto in diritto amministrativo in ambito scolastico. È partita così un’istanza di reclamo: il Consiglio di Istituto ha 30 giorni di tempo per riunirsi e valutare la posizione dei genitori. Nel caso la richiesta venisse respinta, gli stessi sono pronti a ricorrere al Tar. Cinque le ragioni che muovono questi genitori. La prima è relativa alla norma che prevede che eventuali modifiche al piano formativo scolastico siano adottate entro l’ottobre dell’anno precedente. "La delibera è stata assunta nel luglio 2024 e pubblicata il 3 settembre, mentre doveva essere adottata dal Consiglio di Istituto entro ottobre 2023, consentendo alle famiglie di valutare se iscrivere i figli altrove".

In secondo luogo, l’istituto ha "omesso di consultare preventivamente il Comune di Novafeltria (ma anche gli altri comuni coinvolti, ndr), responsabile della gestione del trasporto degli alunni". Risultato: il Comune di Novafeltria non riesce ad adeguare il servizio, e diverse famiglie sono impossibilitate a ritirare i figli al pomeriggio. Un esempio? Chi abita a Perticara, per rientrare a casa è costretto a saltare 2,40 ore a settimana per prendere l’unico autobus possibile. Il rientro con due o tre pomeriggi a settimana, senza garantire un adeguato servizio di mensa (terzo motivo), "compromette il diritto alla salute dei minori". Chi resta a scuola 8 ore, ha solo 30 minuti di tempo per pranzare e fare ricreazione. Infine l’Istituto non ha fornito una motivazione adeguata e non ha coinvolto le famiglie come previsto dalle norme. Si è parlato di richiesta della settimana corta proveniente dal 65% delle famiglie, ma "il dato risulterebbe essere intorno al 46%".