Settimana corta, bullismo e assunzioni:. Lonfernini a confronto con tutti gli insegnanti

Un collegio docenti congiunto di tutti gli ordini scolastici per fare il punto sulla scuola. E’ quello convocato dal segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini che ier ha riunito i docenti nella palestra del Multieventi di Serravalle. All’incontro, insieme al segretario di Stato, hanno partecipato il direttore del Dipartimento Istruzione, Emanuele D’Amelio, e tutti i dirigenti scolastici. Davanti a una platea composta dall’intero corpo docente sammarinese, si è aperto "un confronto trasversale – spiegano dalla segreteria Istruzione – sui principali temi che riguardano il presente e il futuro del sistema educativo della Repubblica". Il segretario Lonfernini ha aperto i lavori anticipando che "il decreto in preparazione sulle nuove norme sul reclutamento dei docenti, così come quello sulla formazione professionale e ai diritti di maternità, sarà oggetto di approfondimento con le organizzazioni sindacali". Durante l’incontro è stato presentato anche il nuovo protocollo operativo contro il bullismo e il cyberbullismo, redatto da un gruppo di lavoro tecnico. Il Collegio è stato anche l’occasione per avviare un primo momento di confronto sul progetto di legge quadro sulla scuola. Alcune prime misure di revisione sono già entrate in vigore, come la variazione del rapporto numerico tra insegnanti e alunni nella scuola dell’infanzia e l’attivazione di distacchi per la promozione di attività extrascolastiche. Altre modifiche più strutturate, come la discussione sulla possibile introduzione della settimana corta per le scuole medie, sono previste per l’avvio del prossimo anno scolastico. "So che un confronto di queste dimensioni può sembrare inusuale – dice Lonfernini – ma lo sono anche le sfide che scuola e società si trovano oggi ad affrontare. È essenziale che chi ha responsabilità politiche tenga conto del punto di vista di chi lavora ogni giorno all’interno del nostro sistema educativo". Un appuntamento con i docenti che il segretario di Stato farà diventare un appuntamento fisso.