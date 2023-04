Settimana Santa, le celebrazioni La prima volta del vescovo Anselmi

La Settimana Santa si apre oggi con la Domenica delle Palme, commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e la S. Messa in Cattedrale. Per Settimana Santa si intende il periodo che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Risurrezione. Oggi dunque alle 11 S. Messa in cattedrale (alle 10.45 processione dai Paolotti). Nel pomeriggio, via Crucis di Comunione e Liberazione.

Domani alle 21, liturgia penitenziale in Cattedrale. Martedì santo, mattina, visita al Centro Zavatta, alle ore 11 S. Messa alle Officine Riparazioni Ferrovia. Mercoledì santo 5 aprile, al mattino, ritiro del Presbiterio in Seminario. Alle ore 15.30, il vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi presiederà la S. Messa del Crisma in Basilica Cattedrale. Giovedì alle 16 lavanda dei piedi in carcere. Alle 18, in Basilica Cattedrale il vescovo celebra la messa in “Coena Domini”, nella Cena del Signore, memoriale dell’Ultima Cena e dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio. Venerdì al mattino il vescovo presiederà la Via Crucis diocesana del settore giovani di Azione Cattolica dal titolo “A New Hope”. Partenza dal parco di Montalbano (San Giovanni in Marignano), arrivo previsto per le ore 13 al parco dell’Isola di Brescia. Alle 18 il vescovo Nicolò presiederà in Basilica Cattedrale la celebrazione della Passione del Signore. Dopo la lettura solenne della Passione dal Vangelo di San Giovanni, si svolge la grande preghiera per le intenzioni della Chiesa. Segue la presentazione e l’adorazione della Croce. Sabato alle 21.30, il vescovo presiede la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Con celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

Domenica della Santa Pasqua, 9 aprile il vescovo presiede in Basilica Cattedrale la Messa Solenne di Pasqua di Risurrezione alle ore 11. Lunedì 10 aprile alle 10 il vescovo presiede la S. Messa per la ven. Carla Ronci a Torre Pedrera.