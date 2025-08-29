Settore giovanile. Lari chiede risposte. Ragazzi senza futuro

La crisi che avvolge il Rimini Calcio non riguarda soltanto la prima squadra. A lanciare l’allarme è l’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari (foto), che punta i riflettori sul destino del settore giovanile biancorosso. "Ogni giorno emergono notizie sconfortanti – afferma – tra allenamenti annullati, staff ridotto all’osso e una dirigenza incapace di fornire risposte. Ma il silenzio più grave è quello che pesa sui ragazzi e sulle loro famiglie".

Lari sottolinea come le formazioni giovanili siano pronte a iniziare la stagione, ma bloccate da rinvii, mancati tesseramenti e inadempienze economiche. "È una presa in giro – dichiara – uno stallo che, se dovesse prolungarsi, ci costringerà a lasciare liberi i ragazzi di cercare altre società, per non privarli di tempo e opportunità".

L’assessore racconta il contatto quotidiano con il responsabile del vivaio, Pietro Tamai, e con allenatori come Carlo Mandola, "schiacciati dall’amarezza di non sapere cosa rispondere ai giovani che chiedono quando inizieranno gli allenamenti". Una situazione che genera smarrimento anche tra le famiglie, "costrette da settimane in un limbo inaccettabile".

Il Comune, spiega Lari, ha concesso alla nuova proprietà spazio e fiducia, ma oggi "le promesse risultano ampiamente disattese". L’Amministrazione continuerà a mantenere aperto il dialogo, ma avverte: "Non accetteremo che nel silenzio si consumi un’offesa ai ragazzi, alle famiglie e a tutta la comunità riminese".