Sexy ricatto a Riccione, arrestata una ragazzina di 15 anni

Riccione, 8 agosto 2023 - Sosteneva di aver bisogno di soldi per finanziare la propria vacanza a Riccione, in un hotel del centro della Perla Verde, la 15enne che nei giorni scorsi è stata arrestata per estorsione dai carabinieri, dopo avere costretto a più riprese un 27enne riccionese a consegnarle del denaro per non vedersi ritorcere contro il contenuto di messaggi 'hot' scambiati con la minorenne.

E' nata così la machiavellica estorsione che la ragazzina, come ricostruito dagli investigatori, ha messo in piedi a partire dal primo approccio con la vittima.

I due, infatti, si erano conosciuti sui social network, dove dopo una serie di messaggi si erano quindi incontrati, con la ragazzina che si sarebbe spacciata per una turista di 18 anni senza destare sospetti sul 27enne.

I due si sono quindi incontrati un paio di volte per lunghe camminate sul lungomare di Riccione e sin da subito la 15enne ha chiesto al 27enne del denaro per finanziare la propria vacanza in città, dove si trovava alloggiata in un hotel del centro appunto. Nessun sospetto si sarebbe dunque generato nel 27enne sino a quando al loro ultimo incontro, la 15enne si sarebbe mostrata per quello che è.

La ragazzina ha così svelato al giovane di essere minorenne 'impugnando' contro la vittima quelle chat a contenuto spinto che i due si erano scambiati.

Minacciato di essere denunciato, il 27enne ha quindi continuato a consegnare denaro alla giovane, che nel corso dell'ultimo incontro ha persino 'sequestrato' lo smartphone del 27enne sotto richiesta di un pagamento di 300 euro per poterlo riottenere.

E' stato a questo punto che la vittima si è rivolta ai carabinieri di Riccione vuotando il sacco sul pregresso con la giovane.

I carabinieri hanno così pedinato il 27enne sino al nuovo incontro con la 15enne in viale Dante a Riccione, per una nuova consegna di denaro, e solo quando la ragazzina ha preteso e ricevuto la somma dalla vittima i militari sono intervenuti, arrestando in flagranza la 15enne per estorsione.

La ragazzina è stata quindi trasferita al carcere minorile di Bologna e questa mattina il giudice competente ne ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti della minore la custodia cautelare in carcere.