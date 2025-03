Sfalci del verde. Geat anticipa di due settimane

Geat anticipa la primavera. Le squadre di operai sono già al lavoro in tutta la città per la manutenzione del verde pubblico, parchi, giardini e aiuole, oltre alla pulitura degli arredi urbani, delle strade e delle spiagge. Quest’anno, i giardinieri di Geat, in accordo con l’amministrazione, hanno anticipato le operazioni di sfalcio di almeno due settimane rispetto agli anni precedenti. Questo per evitare le polemiche dello scorso anno quando in alcune zone della città i residenti si ritrovarono con l’erba particolarmente alta nelle aree verdi pubbliche. Gli interventi interesseranno un totale di 1 milione e 200mila metri quadrati di superfici curate e 544 chilometri lineari di strade e marciapiedi dove toliere le erbacce. Il primo passaggio di sfalcio si concluderà ai primi di aprile. Mentre la messa a dimora delle nuove fioriture avverrà a ridosso della Pasqua.