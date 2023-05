"Sfanghiamola!": i cantanti riminesi in piazza per gli alluvionati

Gli artisti riminesi salgono sul palco per aiutare gli alluvionati della Romagna. Il titolo del concerto, in programma sabato in piazza Cavour (si comincia alle 17) è tutto un programma: Sfanghiamola! Una scelta ironica, per un’iniziativa serissima che vuole portare un po’ di sollievo a chi ancora lotta contro il fango e i detriti ed è rimasto senza casa. Tutti gli artisti, i tecnici e i promotori impegnati nell’evento lavoreranno gratuitamente per l’evento, "che è nato spontaneamente – dicono gli organizzatori – dal basso, mosso dall’urgenza di unirsi in questi giorni cupi a chi soffre". Il ricavato di ogni birra e ogni t-shirt in vendita "sarà devoluto completamente ai volontari della Protezione civile e dell’associazione Team Bòta", che operano sul territorio romagnolo e stanno aiutando le persone colpite dall’alluvione. Durante la serata inoltre "sarà allestita una cassetta per la raccolta fondi diretta".

Saranno tanti gli artisti che si alterneranno sabato, sul palco di piazza Cavour, per Sfanghiamola. Ecco l’elenco completo: Federico Mecozzi, Francesco Mussoni, Luca Fol, Sergio Casabianca, Crista, Espana Circo Este, Giacomo Toni, Lorenzo Kruger dei Nobraino (che vive a Cesena e da giorni sta spalando fango), i Rangzen, e ancora Duo Bucolico, Moder, Andrea Amati, Lorenzo Semprini (cantante e frontman dei Miami & Groovers). Ma altri artisti si potrebbero aggiungere alla lista nelle prossime ore.