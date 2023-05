’Sfanghiamola’ si allarga: si aggiungono altri artisti per il concertone Presenti anche Lo Stato Sociale, Nicoletta Noe e il pianista Remo Anzovino

La famiglia di "Sfanghiamola" si allarga. All’elenco degli artisti che si esibiranno domani dalle 17 in piazza Cavour, al concerto di raccolta fondi per la Romagna alluvionata si aggiungono altri ’big’ della musica. Ci saranno infatti anche la band Lo Stato Sociale, il compositore e pianista Remo Anzovino, la cantautrice Nicoletta Noe, il musicista Tonino3000. Saranno proprio i ragazzi ed Lo Stato Sociale a chiudere la serata di beneficenza. Tutto il ricavato di ogni birra e di ogni t-shirt che verranno vendute saranno consegnati alla Protezione civile e all’associazione Team Bòta, che continuano a mobilitarsi e sostenere le zone più colpite dall’alluvione. I nuovi ospiti si uniranno in una serata dedicata alla promozione di una rete di supporto, in un momento difficile per la regione, dove tutti i musicisti, i tecnici e i promotori lavoreranno gratuitamente a ritmo di musica scaldando i cuori degli emiliano-romagnoli in un momento di bisogno.

Tra i vari artisti che hanno deciso di suonare per il concerto benefico di domani ci saranno anche il violinista Federico Mecozzi, i cantautori Lorenzo Semprini, Crista, Sergio Casabianca, Espana Circo Este, Giacomo Toni, Lorenzo Kruger dei Nobraino, i Rangzen, DuoBucolico, Moder e Andrea Amati e, a seguire, ci sarà il djset di Starla e Supersonick. L’evento in piazza sarà gratuito e aperto a tutti.