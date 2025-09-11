Sferisterio ’ingabbiato’ per i lavori. In via Massani crepe in 20 case

Gli operai sono ancora al lavoro per completare il montaggio dei ponteggi. Ma ormai il più è fatto. Da qualche giorno le mura malestiane dello Sferisterio sono (letteramente) ingabbiate dalle impalcature installate per l’intervento di consolidamento della parete. Un cantiere che si affiancherà a quello per la messa in sicurezza della soprastante via Pio Massani. Due interventi fondamentali, dopo le crepe apparse sulle mura dello Sferisterio e in molte case di via Pio Massani, e dopo l’alluvione del 2023, che ha portato alla luce una situazione di pericolo: a seguito del crollo di un pino, è stata scoperta una cavità nella strada mai rilevata prima. Sono circa una ventina le abitazioni in cui sono comparse le crepe. Alcune lesioni ai muri delle case, nel corso del tempo, si sono aggravate. Stessa situazione allo Sferisterio, dove è stato fatto un monitoraggio costante delle fessurazioni, anche con georadar e fessurimetri.

I due cantieri, per il tamburello e via Pio Massani, dureranno circa un anno. I lavori per la messa in sicurezza della strada sono in capo al Comune, quello allo Sferisterio vengono eseguiti e coordinati direttamenti dalla Regione. Per i maxi interventi alle mura e sulla strada la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione ha stanziato circa 2,5 milioni di euro. Il cantiere del tamburello è stato recintato ed è stata realizzata una rampa in ghiaia per coprire – temporaneamente – le gradinate e consentire così ai camion di arrivare allo Sferisterio e poter scaricare i materiali. I lavori della Regione alle mura del tamburello si alterneranno a quelli del Comune per via Pio Massani, che prevedono anche il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di un nuovo sistema per la raccolta delle acque piovane. Due cantieri complessi, durante i quali saranno usati mezzi e apparecchi per ridurre le vibrazioni e il rischio di nuove crepe nelle case. I due interventi richiederanno tempo. La fine dei lavori è prevista tra un anno.