Sfida a colpi di mattarello a Santarcangelo. Ma i giurati ’bocciano’ la piada del sindaco

Giornata clou ieri a Santarcangelo per la Fiera di San Martino. La festa è stata presa d’assalto fin dal mattino e non sono mancati i (soliti) disagi sulle strade. E i parcheggi selvaggi: anche ieri i vigili hanno dovuto fare tante multe. È tornato gratuito il parcheggio del cimitero, che sabato invece era stato messo a pagamento scatenando le polemiche. Tornando alla festa, uno degli eventi più seguiti di ieri è stato il tradizionale Palio della piada. Alla sfida a colpi di mattarello ha partecipato anche il sindaco Filippo Sacchetti, ma la piada preparata dal primo cittadino non ha convinto i giurati... Oggi per la Fiera di San Martino sarà il gran finale.