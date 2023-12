Sfida all’ultimo rap con ’Santrap’

Per i più giovani una serata da non perdere. Al teatro Lavatoio di Santarcangelo domani sera (a partire dalle 20) appuntamento con ’Santrap’, il festival dedicato alla musica trap. Sul palco si esibiranno artisti emergenti del territorio, per poi dare spazio al concerto finale che vedrà protagonisti Zampa, Manny Mani e il rapper ravennate Moder. La serata inizierà con il contest musicale. I partecipanti si sfideranno con tre brani originali a testa (sono ammessi anche altri generi come la musica indie): a decretare il vincitore la giuria formata da Zampa, Moder, Max Penombra, Irol e Personal. A seguire i live degli artisti che in passato hanno partecipato a ’Santrap’, poi il concerto finale di Zampa, Manny Mani e Moder.