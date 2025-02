Sfida e amore tra generazioni

Al Teatro della Regina di Cattolica è in arrivo Papero Alfredo, spettacolo per bimbi di Simone Guerro e Daria Paoletta dell’Associazione Teatro Giovani - Teatro Pirata. L’appuntamento è per domani alle 16,30. La performance ruota attorno al nuovo burattino di Bruce, piccolo e deciso, ma anche inesperto e un po’ capriccioso, amante della musica rap e free style, nonché di challenge e dirette video, per cui di fare il pirata in baracca proprio non gli va giù. Un problema per il povero Bruce, ‘Il tesoro dei Pirati’ è il suo spettacolo più bello, il più richiesto. Dopo 120 giorni di isolamento in casa e senza lavoro, arriva un nuovo ingaggio. Papero Alfredo però punta i piedi, non ne vuol sapere, perché vuole restare in camera davanti al suo computer a fare lo YouTuber. In modo divertente lo spettacolo mette in rilievo il rapporto tra vecchio e nuovo, tra papà e figli, generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi e rincorrersi. Lo spettacolo rientra in Sciroppo di Teatro, progetto di Ater Fondazione che, sempre domani, ma a Rimini, proporrà ‘Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici’.