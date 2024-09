Sfida nel Pd per il nuovo segretario di circolo. La Giacomini scende già in campo: "Mi candido"

C’è di nuovo bagarre nel Pd di Santarcangelo. Due le questioni che agitano i dem. Una è la candidatura di Alice Parma alle regionali. L’ex sindaca è la favorita per uno dei quattro posti in lista e il Pd clementino sta cercando di spianarle la strada, ma la partita non è ancora chiusa.

Intanto il Pd ha deciso che non ci sarà un reggente, al posto di Luca Paganelli, alla guida del circolo del centro storico. Paganelli si è dimesso dal ruolo di segretario di circolo, dopo la sua nomina ad assessore, e la direzione del partito ha già indetto un congresso per eleggere il sostituto. Il congresso dovrebbe tenersi il 25 settembre e ci saranno sicuramente almeno due pretendenti. Uno degli aspiranti segretari è già sceso in campo. Si tratta di Giulia Giacomini, 31 anni, impiegata, candidata al consiglio comunale alle ultime elezioni e anche nel 2019. La Giacomini, con una lettera aperta, ha annunciato la sua disponibilità a diventare segretaria del circolo del centro. "Sono iscritta al Pd dal 2019, ho partecipato attivamente alle campagne elettorali e ho sempre fatto la volontaria alla Festa dell’unità. In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscere tante persone". La Giacomini auspica il rinnovamento del partito, per questo "do la disponibilità a candidarmi". E non sarà l’unica in campo. Giacomini fa parte del gruppo più legato al sindaco e alla Parma, ma anche la corrente più a sinistra del partito (quella che sostenne Elly Schlein alle primarie) presenterà un proprio candidato.