Sfida per la polisportiva tra il prof e il manager

Si gioca tra Francesco Franceschetti e Michele Nitti, sostenuti da due diverse squadre di sportivi, la presidenza della Polisportiva comunale, da oltre un anno finita in un vortice di polemiche. L’assemblea esprimerà il voto tra pochi giorni che si annunciano roventi. Oggi intanto in conferenza stampa verrà presentato Franceschetti, classe 1946, professore a contratto del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita, nonché coautore di una serie di pubblicazioni. La sua candidatura viene sostenuta da una parte di associazioni della Polcom. Originario di Roma e con seconda casa di famiglia a Riccione, ha un lungo curriculum che parte dal 1961, quando ha iniziato a praticare l’atletica leggera con l’Associazione sportiva Roma per poi diventare per tre anni atleta del Gruppo sportivo carabinieri. Inizia poi l’avventura bolognese con una serie di titoli e incarichi che nel 2013 lo portano a insegnare pure all’Università di Rimini. L’anno scorso è stato eletto Governatore dell’area Emilia-Romagna e Marche del Panathlon International. Sulla sua tessera sociale (senza assicurazione), gli antagonisti polemizzano osservando che è diventato socio il 15 novembre senza praticare attività sportiva, cosa impedita con varie motivazioni ad altre persone finora tesserate.

Alle elezioni dovrà vedersela con Nitti, che oltre a essere sostenuto da altre sezioni e società aderenti alla Polisportiva, trova un consenso politico bipartisan in controtendenza alla gestione uscente. Nitti sarà presentato ufficialmente giovedì 5. Over cinquanta, è di origine pugliese, ma da una decina di anni risiede a Riccione. Dottore commercialista, nonché manager aziendale, è un nuotatore master, ha avuto pure incarichi dalla Federazione nuoto della sua regione d’origine ed è stato pure sindaco revisore del Nuoto Puglia.

ni.co.