Sfida tra baristi

Una sfida all’ultimo cocktail: Campionati italiani baristi al Sigep, dal 21 al 25 gennaio alla Fiera. I professionisti del caffè sono pronti a combattere per contendersi il titolo nazionale delle sei categorie in gara: Barista, Brewers Cup, Cup Tasters, Latte Art, Coffee in Good Spirits e Roasting.

La vittoria vale l’accesso ai rispettivi campionati mondiali del circuito World Coffee Events – spiegano da Ieg – in programma il prossimo anno ad Atene e Taipei. I concorrenti giungono alla Coffee Arena dopo aver superato le selezioni in tutta Italia di Sca Italy e saranno valutati da una giuria di giudici nazionali e internazionali.

Il palinsesto della Coffee Arena sarà arricchito da talk e sessioni formative, con speciale programma rivolto agli studenti degli istituti alberghieri.