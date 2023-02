Sfida tra studenti in quattro prove

Quest’anno il concorso S. Filomena è giunto alla nona edizione e si è rinnovato proponendo quattro prove: italiano, matematica, inglese e arte. Sono stati convocati gli alunni delle classi quinte della scuola primaria della provincia di Rimini, per mettere alla prova se stessi e le proprie abilità. I vincitori sono stati proclamati durante l’open evening della scuola: per italiano Angelica Bizzarri, per matematica Federico Bolognini, for the English test Indira Emendatori, per arte Vittoria Leardini. La scuola intera è scoppiata in grida di gioia e commozione.

Penelope Mami

e Riccardo Prioli 1ª B