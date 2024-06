Sfida tutta rosa per San Giovanni

Tra i 6 Comuni della Valconca al voto certamente il più importante come estensione territoriale, numeri e sviluppo socio-economico è San Giovanni in Marignano, la Porta della Valconca. Sono chiamati al voto tra ieri e oggi ben 7841 cittadini, in una sfida tutta rosa tra i due schieramenti. Da una parte Michela Bertuccioli (a sinistra), vicesindaco uscente, sostenuta da una lista civica e dal centrosinistra. Dall’altra Elisa Bordoni (a destra), consulente fiscale, sostenuta da una lista civica e dal centrodestra. Venerdì sera una piazza Silvagni gremita ha visto prima l’intervento di Elisa Bordoni e quindi quello di Michela Bertuccioli. Davvero significativa la partecipazione cittadina in un Comune che è a pochi chilometri dalla costa ed ha un tessuto artigianale ed industriale di livello nazionale. Tanti i temi sul tavolo: dall’urbanistica al turismo, allo sviluppo aziendale ed alla viabilità anche per il nodo viario che il Granaio dei Malatesta rappresenta. La campagna elettorale è stata accesa fino all’ultimo, anche per alcuni mal di pancia nel centrosinistra per il mancato terzo mandato del sindaco uscente Morelli.