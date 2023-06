Sfide sul ring in piazza in ricordo di Matteo Tra gli ospiti Damiani

È dedicata a Matteo, figlio del maestro Tiziano ’Siluro’ Scarpellini, la riunione di boxe in programma in piazza Ganganelli domani sera. È la seconda edizione del Memorial intitolato a Matteo Scarpellini, morto prematuramente nel 2019 a soli 26 anni. Per lui, che era anche nel consiglio direttivo della Boxe Santarcangelo, i pensieri di organizzatori e atleti. La riunione prevede match di varie categorie. Per gli schoolboys (37 kg) Cristian Sanna sfiderà il padovano Carletto Stoiko. Per la categoria youth (63.5 kg) Bento Trezza incrocerà i guantoni con Imade Widson, mentre tra gli elite (71 kg) la sfida tra Gianmarco Greco e Denis Aschieris, atleta della PolCom Riccione. Sanna, Trezza e Greco sono della Boxe Santarcangelo. Saranno 10 in totale i match del Memorial. Da segnalare la presenza dell’ex campione del mondo, Francesco Damiani (foto) nonché dell’ex campione d’Europa, Luigi Minchillo.