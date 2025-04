Sfide ’volanti’ sulla sabbia con il Paganello. Edizione da record con 2.500 atleti

Inizia il conto alla rovescia per il Paganello. Da sabato fino al giorno di Pasquetta, Rimini sarà presa d’assalto dagli atleti del frisbee con la nuova edizione del campionato mondiale di beach ultimate. Sarà un’edizione da record, che porterà sulla spiaggia di Rimini atleti da tutto il mondo con 150 squadre e più di 2500 partecipanti: arriveranno anche da Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Emirati arabi e Singapore. Tre giorni di sfide, durante i quali si potrà assistere anche a competizioni di freestyle, la disciplina più spettacolare con il disco. Non è finita qui: in piazzale Kennedy andrà in scena anche una giornata di promozione della wheelchair flying disc, la disciplina per le persone disabili che amano il gioco del frisbee. Sport ma anche tanta festa con il fil rouge degli eventi che quest’anno sarà Spaghetti western. Si parte domani sera alle 20 con il party di benvenuto in spiaggia, mentre la festa finale si terrà domenica sera. Per i vincitori del campionato la cerimonia di premiazione sarà invece il giorno di Pasquetta alle 18.