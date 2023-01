"Sfidiamo la crisi col nuovo negozio in centro"

Commercio in crisi, e sempre più vetrine vuote in centro a Rimini. Ma c’è chi a Rimini ci crede e investe. E’ il caso dell’artista orafo Roberto Fenzl, titolare dell’omonimo laboratorio e negozio di via Cairoli. Che tra circa un mese lascerà la storica sede, per trasferirsi in corso d’Augusto, tra le mura di Palazzo Ricciardelli-Briolini. "Potevamo riaprire altrove, ma abbiamo deciso di scommettere sul centro di Rimini e la scelta della nuova sede non è casuale. Posto tra la Rimini più antica e borgo San Giuliano, Palazzo Ricciardelli-Briolini si trova vicino a dove iniziano nizio la via Emilia e la via Popilia. È da qui che avrà inizio il nostro nuovo percorso". Ad affiancare Fenzl in pianta stabile nel nuovo laboratorio la giovane Sofia Canghiari, sua allieva e promettente orafa. "L’investimento che facciamo sulla nuova sede sarà sostanzioso e in questo momento storico può sembrare un azzardo, ma la crisi non ci fa paura – continua Fenzl – Noi realizziamo gioielli di qualità, pezzi unici, e i clienti apprezzano e ci danno soddisfazioni. SIamo cerci che nel nuovo locale potremo offrire ancora più anima". Una sfida importante per Fenzl, che con un anello di sua creazione ha ottenuto il secondo premio all’edizione 2022 della Roma Jewelry Week, manifestazione a cui partecipano alcuni dei più noti designer e orafi italiani ed esteri.