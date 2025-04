Sfilata di moda nel cuore dell’Isola

La Città di Bellaria Igea Marina è pronta ad accogliere un’inedita sfilata di moda intitolata ’Golden Walk. La moda sfila dove il sole non tramonta mai’. Lo segnala l’amministrazione.

L’appuntamento è per venerdì 25 aprile a partire dalle 18 in piazza Don Minzoni, nel cuore dell’Isola dei Platani, per "un evento nato da un’idea e su proposta di alcune attività commerciali del territorio che ha trovato collaborazione in Fondazione Verdeblu, con il sostegno di amministrazione comunale e Bim Imprese Confcommercio".