Sfilata in piazza e mercatino con gli abiti usati Il ricavato della ‘Boutique solidale’ alla Caritas

Una sfilata in piazza (e un mercato) per rimettere in circolo abiti altrimenti destinati all’oblio, creare socialità e fare solidarietà per chi è più in difficoltà. Con questi tre obiettivi, domenica la ‘Boutique Solidale’ (e il Mercatino Second Hand) sale sul palco di Villa Verucchio, pronta a dare il ‘cinque’ alla Caritas parrocchiale a cui sarà destinato il ricavato della giornata. ‘Cinque’ come il numero di edizioni di questa originale iniziativa davvero nata dal basso e diventata ormai una tradizione capace di superare i confini verucchiesi. Nata nel 2018 da un gruppo di agguerrite amiche di Villa Verucchio che, dopo aver selezionato con cura alcuni capi usati, hanno iniziato ad allestire un mercatino solidale, la ‘Boutique’ 2023 apre le porte con diverse novità. La location, ad esempio: domenica l’appuntamento è in piazza Europa, con i banchi degli abiti aperti già alle 10 e fino all’ora dell’apericena en plein air, mentre modelle e per la prima volta modelli (24 in tutto) sfileranno alle 17.30. Il mercatino propone giacche, pantaloni, camicie e abiti da sera, collezioni primavera-estate ma anche accessori, scarpe e borse donati e opportunamente selezionati dalle ideatrici dell’iniziativa. Un campionario in vendita ad un prezzo quasi simbolico. In passerella, alle 17.30 sfileranno ragazze e ragazzi di Villa Verucchio senza alcuna velleità di riflettori e copertine ma con ironia, amicizia e divertimento. Il Comune fornisce gazebo, sedie, tavoli, la Sala e quest’anno la piazza.