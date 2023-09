Sfilata per gli alluvionati. Donati oltre 57mila euro

È di oltre 57mila euro – ma le donazioni sono ancora in corso – il frutto della raccolta per gli alluvionati della Romagna, lanciata il 26 maggio in occasione della sfilata a Castel Sismondo dove Aeffe ha presentato ‘Ferretti Resort24’, evento della stilista Alberta Ferretti, la fondatrice del gruppo che oggi detiene anche i marchi Moschino, Philosophy e Pollini. Un’inedita passerella, che era stata preparata da tempo in collaborazione tra il governo, la Regione, l’Apt e il Comune di Rimini, costata complessivamente quasi un milione di euro alla casa di moda. Il gruppo aveva ricevuto dal Ministero del turismo, per l’evento, un contributo di 90mila euro. Una cifra analoga l’aveva investita anche l’Apt. "Non un contributo a fondo perduto – spiega il direttore di Apt Emanuele Buroni – ma per un piano di comunicazione concordato con Iil gruppo Aeffe, dopo un’ampia concertazione con categorie economiche e privati, per realizzare video, promuovere l’evento, curare l’accoglienza di giornalisti e televisioni di tutto il mondo, con un feedback dai risultati notevolissimi per Rimini e la Riviera. Ne abbiamo parlato oggi (ieri per chi legge, ndr) in occasione del consiglio di amministrazione di Apt, e i pareri sono concordi". L’evento ha avuto oltre 137 milioni di visualizzazioni sul web, grazie alla partecipazione di tantissimi volti noti del cinema e della tivù e di numerosi giornalisti, italiani e stranieri. Alla sfilata del 26 maggio c’erano anche tanti politici: il ministro del turismo Daniela Santanché con il compagno Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, il sottosegretario alla cultura Lucia Bergonzoni, il parlamentare Pd Andrea Gnassi, il figlio di La Russa, Geronimo, e altri.

Dopo l’alluvione l’evento a Castel Sismondo era stato in forse. Fino a tre giorni prima nessuna conferma. Poi, il 23 maggio, la stessa Alberta Ferretti aveva annunciato che la sfilata si sarebbe fatta e sarebbe stata all’insegna della solidarietà. Il gruppo Aeffe ha messo in vendita pezzi pregiati dei propri archivi, con un’asta benefica da Sotheby’s, nonché una t-shirt con la scritta Io ci sono (indossata dalla stessa ministra Santanché). I dipendenti del gruppo (quasi 1.400) hanno donato il corrispettivo di un’ora di lavoro. A questo poi si è aggiunta anche una donazione diretta da parte dell’azienda.