Sfilata di costumi alieni, vincono mamma e figlia alluvionate: “Abito recuperato dal fango”

Riccione, 9 dicembre 2024 – Sono Gisella Arlotti e la mamma Paola Martinelli, ex aequo con Antonio Porcu, le vincitrici della tradizionale sfilata di costumi di alieni, tenutati nel corso della ventesima edizione di Reunion XX, convention di fantascienza, svoltasi da venerdì a domenica all’hotel Mediterraneo di Riccione. Una vittoria inaspettata, soprattutto per le due concorrenti, che per alcune ore sono così riuscite ad allontanare po’ dalla memoria l’incubo vissuto durante l’ultima alluvione di via del Ravone a Bologna. Entrambe sono infatti salve per miracolo, devono la loro vita ai soccorritori che le hanno raggiunte grazie a un messaggio pubblicato sui social, e che ha messo in moto la catena dei soccorsi, mentre l’acqua aveva che aveva invaso la casa quasi fino al tetto, era arrivata al collo. Due ore d’inferno immerse e al buio, in equilibrio su mobili galleggianti.

9 foto La convention di fantascienza si è svolta all’hotel Mediterraneo di Riccione

In particolare Gisella ha conquistato la giuria con un costume ispirato al Tardis, cabina di polizia con la quale nella serie televisiva britannica di fantascienza il Doctor Who viaggia nel tempo. Realizzato da lei stessa si presenta col suo aspetto esterno, per poi aprirsi a sorpresa, mostrando fedelmente l’interno con molte luci e pannelli. Un capolavoro di sartoria, per intenderci. Gisella è riuscita a recuperarlo dalla melma che aveva invaso l’abitazione su due piani.

“L’ho trovato in mezzo al fango – racconta mostrando le foto del disastro - si è un po’ ristretto, ma sono riuscita a rimetterlo in sesto”. L’organizzazione della Reunion XX ha deciso di devolvere i proventi della tradizionale “asta cieca” di beneficenza, duemila euro in tutto, alle due signore per aiutarle a risollevarsi dopo l’alluvione. La tre giorni che ha visto oltre cento partecipanti, tra gli ospiti d’onore ha annoverato l’attore statunitense Garett Wang, che ha interpretato pure il guardiamarina Harry Kim in Star Trek Voyager, e l’attore Natale Ciravolo primo doppiatore del Capitano Kirk interpretato da William Shatner. Tra i presenti anche Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone e lo scrittore bolognese Simone Orlandi. L’evento è organizzato dallo Stic-AL Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Ultimo Avamposto, Doctor Who Italian Club, Rocca Prop.