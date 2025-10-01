Il bivio di Yoox

Sfonda con l'auto i fittoni all'Arco d'Augusto a Rimini e rischia di colpire i passanti
1 ott 2025
REDAZIONE RIMINI
  Sfonda con l'auto i fittoni all'Arco d'Augusto a Rimini e rischia di colpire i passanti

Denunciato un 65enne al volante di una Range Roger: dovrà risarcire i danni. La scena è stata ripresa dalle telecamere: si vede anche una persona che insegue il veicolo durante l'accaduto

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza

Rimini, 1 ottobre 2025 – In preda alla rabbia, ha sfondato con l’auto uno dei fittoni davanti all’Arco d’Augusto. Proprio in quel momento passavano di lì alcune persone: per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’episodio è avvenuto lunedì 29 settembre intorno alle 19, protagonista un uomo al volante di una Range Roger

La scena è stata interamente ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza che ha documentato l'intera dinamica dell'incidente, in cui si vede anche una persona che insegue il veicolo durante l'accaduto.

L’auto, proveniente da via XX Settembre in direzione centro storico, giunta alla rotatoria antistante l'Arco ha proseguito dritto entrando nella zona pedonale e abbattendo un pilastro in pietra posto a delimitare la zona pedonale sotto l'Arco d'Augusto. Sul posto è intervenuta immediatamente una sovrintendente della polizia locale fuori servizio che passava in bicicletta, la quale ha fermato e identificato il conducente, un uomo di 65 anni.

La vigilessa ha subito richiesto l'intervento del nucleo infortunistica per la rilevazione del sinistro e la constatazione dei danni. Il 65enne è stato denunciato per danni al patrimonio. E ora dovrà ripagare i danni causati. 

