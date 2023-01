Sfonda recinzione, riparte a tutto gas e precipita nel giardino di una casa

Un volo di otto metri, nel giardino della casa di cui aveva appena sfondato la recinzione. L’auto che si cappotta, lui che rimane incastrato nell’abitacolo. Poteva andare molto peggio al giovane protagonista dello spettacolare incidente avvenuto ieri a Covignano poco dopo le 16. Lo schianto in via Castellaccio, che un 25enne (di origine sudamericana) stava percorrendo a velocità quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua macchina, una Opel Corsa. L’auto è finita fuori strada, ha divelto un cartello stradale e la recinzione di una casa. Il giovane è sceso per controllare i danni, ma poi, an ziché fermarsi, è risalito sulla macchina ed è ripartito a tutta velocità. Ha fatto poca strada, perché pochi metri più in là ha nuovamente sbandato e sfondato la recinzione per la seconda volta. La macchina ha fatto un volo di 8 metri, è finita nel giardino della casa e si è ribaltata.

Subito alcuni residenti, spaventati dal boato, sono usciti per vedere che cos’era successo, temendo il peggio. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. A estrarre il giovane, incastrato nell’abitacolo della macchina, sono stati proprio i vigili del fuoco. Dopo aver stabilizzato il 25enne sudamericano e avergli prestato le prime cure sul posto, gli operatori del 118 lo hanno portato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Da quanto trapela, non avrebbe riportato gravi ferite e non è in pericolo di vita. In via Castellaccio sono accorsi ieri anche gli agenti della polizia locale, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A quanto pare il giovane, che è stato sottoposto anche agli esami per rilevare la presenza di alcol e droghe nel sangue, avrebbe fatto tutto da solo.

Manuel Spadazzi