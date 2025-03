Sfondano la porta e occupano una camera dell’hotel chiuso

Rimini, 15 marzo 2025 – Avevano portato nella stanza cibo, vestiti ed altri effetti personali. Si erano sistemati lì dentro, come fossero degli ospiti. Ma quando il proprietario dell’albergo, attualmente chiuso per ristrutturazione, si è accorto che una delle porte d’ingresso era stata danneggiata, ha subito intuito che all’interno ci fosse qualcuno e ha dato l’allarme.

I suoi sospetti erano fondati: quando una volante della polizia è arrivata sul posto, ha trovato un uomo e una donna mentre dormivano in una camera al secondo piano. L’episodio è avvenuto qualche giorno in un hotel di Miramare, chiuso per lavori di ristrutturazione.

Non c’è voluto molto agli agenti per trovare gli inquilini abusivi. Durante il controllo hanno trovato la porta danneggiata, vetri infranti a terra e segni di bivacco all’interno della struttura. Così hanno passato al setaccio tutte le stanze dell’hotel, e in una al secondo piano hanno trovato la coppia che dormiva.

Nell’armadio avevano già messo i loro vestiti, e avevano portato nella stanza altri loro effetti personali. I due sono stati allontanati e denunciati. I controlli della polizia proseguiranno in questi giorni in altri hotel, visto che sono diverse le segnalazioni di alberghi ‘occupati’ abusivamente da sbandati e senzatetto.