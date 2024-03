Sfondano la vetrina con una 500. Ripulita la boutique di lusso

È stato un colpo studiato nei minimi dettagli, dal sopralluogo al blitz di pochi minuti, quello che nella notte tra domenica e ieri ha portato un gruppo di malviventi ancora ignoti a sfondare la vetrina della boutique di lusso ’Spazio Pritelli’ di Cattolica lanciandovisi contro a tutta velocità a bordo di una Fiat 500, per poi arraffare a colpo sicuro una decina in tutto di borse di noti marchi di alta moda, per racimolare così un bottino ancora da quantificare, ma stimato al momento superiore ai diecimila euro.

Un ricco colpo per la banda che ha agito in piazza Mercato con il favore del buio, alle 4 circa, prima con un sopralluogo in cui i malviventi avrebbero oscurato le telecamere della boutique e quindi, a distanza di una mezz’ora, con la spaccata vera e propria. Ma questa volta niente Suv o auto di grossa cilindrata sono state utilizzate per frantumare in mille pezzi la vetrina del negozio, bensì una Fiat 500 lanciata a tutta velocità contro il vetro fino ad abbatterlo definitivamente.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, una volta abbattuta la vetria, i malviventi (il cui numero non è ancora precisato) sono scesi in fretta e furia dal mezzo, andando a colpo sicuro sulle borse di alta moda, delle quali ne sarebbero state prese circa una decina. Il blitz durato pochi istanti è terminato quindi con la fuga precipitosa dei malviventi che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dall’attivazione dell’allarme della boutique, partita immediatamente dopo lo sfondamento.

Ora sulla rapina stanno indagando i carabinieri della Tenenza di Cattolica, i quali hanno acquisito le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona a caccia di qualche dettaglio per riuscire a risalire alla banda di rapinatori. Da capire poi se qualcuno, nonostante l’ora tarda, abbia visto o sentito qualcosa, così come sono in attesa i risultati degli accertamenti compiuti sempre ieri sull’automobile utilizzata dalla banda come ariete per sfondare la vetrina dello ’Spazio Pritelli’. La Fiat 500 infatti è stata trovata in tarda mattinata dai carabinieri abbandonata a bordo strada. Sono in corso le verifiche per conoscerne la provenienza e ricercare altri elementi utili per acciuffare i malviventi e recuperare la refurtiva il cui valore verrà stimato definitivamente nelle porssime ore, pur attestandosi pare oltre le diecimila euro.