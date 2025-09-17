Sfondano tabaccheria con furgone. Ladri in fuga con maxi bottino

Colpo nella notte a Bellaria. La tabaccheria di via Arno è stata presa di mira da una banda di ladri che ha messo in atto un vero e proprio assalto. Verso le 4 del mattino i residenti della zona sono stati improvvisamente svegliati da un boato fortissimo, simile a un’esplosione. A provocarlo è stata l’azione dei malviventi: 4 uomini con il volto coperto che hanno usato un furgone Fiorino come ariete per abbattere la vetrata d’ingresso del negozio.

La manovra, rapida e violenta, ha mandato in frantumi i vetri e reso completamente inutilizzabile l’accesso al locale. Una volta aperto il varco, la banda non ha perso tempo, I ladri si sono diretti verso il banco principale e gli scaffali, scaffalature, dove erano custodite numerose stecche di sigarette e biglietti ’Gratta e vinci’. Hanno riempito di refurtiva vari sacchi accumulando in pochi minuti un bottino che, secondo le prime stime, potrebbe essere di parecchie migliaia di euro.

La scena che si è presentata subito dopo era quella di un negozio devastato: vetrina sfondata, vetri sparsi ovunque, gli scaffali svuotati e la merce sparpagliata sul pavimento. I residenti, allarmati dal rumore e scesi in strada, hanno trovato la tabaccheria completamente aperta e privo di barriere di protezione. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri di Bellaria, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’interno dell’attività che nelle strade limitrofe, nella speranza di ricostruire i movimenti della banda e la direzione di fuga. Particolare attenzione è rivolta al furgone utilizzato come ariete: il veicolo, probabilmente rubato, potrebbe contenere elementi utili per risalire agli autori.

I militari stanno inoltre raccogliendo le testimonianze di chi, svegliato dal fragore, potrebbe aver intravisto dettagli sui ladri o sui mezzi utilizzati per la fuga. Ogni elemento viene passato al setaccio, anche le tracce lasciate all’interno e all’esterno della tabaccheria, che potrebbero rivelarsi determinanti per l’identificazione dei responsabili. Il colpo si è consumato in pochissimi minuti, lasciando dietro di sé solo distruzione. Restano ora da quantificare con precisione i danni economici, che comprendono non solo il valore della refurtiva ma anche quelli ingenti provocati dallo sfondamento e dalla devastazione dell’arredo interno. La tabaccheria riaprirà appena saranno completati i lavori di riparazione e messa in sicurezza.