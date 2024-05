Sforbiciata al bilancio: "Il governo toglie fondi a chi ha usato il Pnrr. Così ci penalizza"

Dal governo arrivano tagli ai bilanci dei Comuni. A Palazzo Garampi hanno fatto i conti e la cosa non piace affatto anche perché si va a sommare ai 2,4 milioni di euro che lo Stato in parte non darà più e in parte rivuole per ‘partite’ precedenti. Questo è solo un antipasto, temono dal municipio, di quello che arriverà con le novità introdotte dal governo. Peraltro il sistema voluto dall’esecutivo, secondo il Comune, andrebbe nella direzione opposto alla meritocrazia, contestano gli assessori Roberta Frisoni e Juri Magrini. "La linea che pare essere stata presa dal Mef di applicare i tagli in misura proporzionata alle risorse del Pnrr assegnate a ogni amministrazione è priva di ragionevolezza e quanto di più lontano ci si dovrebbe aspettare da un governo che si dice vicino ai cittadini – dicono –. Siamo al paradosso per cui chi ha più progetti finanziati dal Piano subisce tagli maggiori, come se essere stati in grado di candidare, progettare e avviare cantieri per opere come asili, infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico, trasformazioni urbane fosse un privilegio e non il frutto di percorsi non sempre semplici, di corse contro il tempo, di un surplus di lavoro da parte di uffici e personale". Il Comune ha intercettato ben 113 milioni di euro con i fondi del Pnrr. Una cifra importante che ha permesso di cambiare volto alla città e offrire nuovi o rinnovati servizi. Il Parco del mare, il Metromare e i tre nuovi asili nido in costruzione ne sono un esempio. Oggi il Comune, dicono gli assessori, "può contare su un bilancio ancora solido e in equilibrio, che ad oggi si fa carico di garantire i pagamenti degli investimenti finanziati con risorse statali che non vengono erogate, e si sta dimostrando capace di contenere qualche contraccolpo". Ma il nuovo taglio alle risorse statali potrebbe generare più di qualche contraccolpo. "La decisione del governo sarebbe in una forma quasi retroattiva, mettendo di fatto i Comuni nella condizione di non riuscire a far funzionare quegli stessi investimenti voluti e realizzati con i fondi Pnrr, non avendo più le risorse ad esempio per assumere gli educatori per i nuovi nidi o per garantire i servizi di trasporto pubblico sul quale sarebbe fondamentale da parte di Roma investire più risorse".

Ed ecco i conti che a Palazzo Garampi hanno già fatto. "Già oggi abbiamo a che fare con altri tagli già stabiliti e fissati dallo Stato. Il Mef ha stabilito il riparto del taglio dei 100 milioni già previsto con precedente legge di bilancio, che nello specifico per il Comune di Rimini è pari a 655mila euro. Il ministero dell’Interno ha inoltre già comunicato la riduzione ai trasferimenti statali per passaggio di proprietà in regime di federalismo demaniale di quest’anno pari a 291mila euro. A questo si aggiunge la restituzione richiesta agli enti locali dei 401 milioni fra ‘fondone’ Covid e ristori: per il Comune di Rimini si tratta di restituire in quattro anni oltre 1,4 milioni di euro". Ed ora si attende la sforbiciata più pesante. "Quello che ad oggi si sa è che i tagli agli enti locali italiani sono definiti in 250 milioni quest’anno, prima tranche di una decurtazione di un miliardo e 250 milioni fino al 2028".

Andrea Oliva