Sfratta il figlio, insulti e dispetti per cacciarlo di casa: madre condannata

Rimini, 17 gennaio 2025 – Contatori dell’acqua e del gas staccati. La gomma dello scooter forata. La porta finestra presa a bastonate. Stracci e vestiti lanciati dal balcone. Una serie impressionante di dispetti, che una donna bellariese di 78 anni avrebbe messo in atto, tra il 2021 e l’agosto dell’anno scorso, nei confronti del figlio, un 52enne, per convincere lui e la compagna ad andare via di casa e a trovarsi un’altra sistemazione. Dopo averne combinate di tutti i colori, alla fine la donna ha deciso di ricorrere alle vie legali, facendo notificare al figlio lo sfratto esecutivo. Il 52enne, alla fine, non ha potuto far altro che lasciare l’appartamento, ma nel frattempo insieme alla compagna si è rivolto all’avvocato Igor Bassi del foro di Rimini e ha denunciato la madre per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, molestie e danneggiamento. Il giudice monocratico gli ha dato ragione e ieri ha condannato la 78enne a 7 mesi di reclusione (pena sospesa) oltre al pagamento di un risarcimento di 800 euro per ciascuna delle parti civili. Dieci mesi era stata la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dal vice procuratore onorario Anna Angela D’Alessio.

La vicenda, cominciata nel 2020, si svolge in un immobile di Bellaria di proprietà della 78enne. Lei abita al primo piano, mentre l’appartamento al piano terra è stato concesso in comodato d’uso gratuito al figlio, che vi risiede insieme alla compagna. Tra madre e figlio, tuttavia, i rapporti non sono più sereni come un tempo. La donna spinge perché il 52enne lasci l’alloggio, che durante l’estate si trasforma in un appartamento estivo da affittare ai turisti. Dopo la scadenza del contratto di comodato d’uso, la sua pressione inizia a farsi sempre più incalzate. La donna inoltre non va per nulla d’accordo con la compagna del figlio, che viene spesso rimproverata, insultata e minacciata. Insomma, la convivenza sotto lo stesso tetto è ormai tutto fuorché idilliaca. L’anziana, in varie occasioni, sarebbe arrivato al punto di manomettere i contatori, lasciando il 52enne e la compagna senza acqua calda e luce, adducendo come motivazione il fatto che il figlio non contribuisse al pagamento delle utenze, in comune a tutti gli appartamenti della palazzina.

Anziché rivolgersi alle autorità, avrebbe dunque deciso di farsi giustizia da solo, procedendo al distacco delle forniture. Circostanza che ha spinto il figlio a chiedere l’intervento dei carabinieri e a presentare più di una querela contro la madre, anche a seguito di alcuni episodi, come aggressioni verbali ai danni della compagna o il danneggiamento della ruota dello scooter parcheggiato sotto casa. L’uomo, dal canto suo, avrebbe tentato di raggiungere una mediazione pacifica con la madre, ma la donna – stando al suo racconto – avrebbe rifiutato qualsiasi trattativa. Si arriva così alla decisione più gravosa, quella dello sfratto. Notificato circa un anno e mezzo fa al 52enne, che nel frattempo ha lasciato l’appartamento e si è trovato una nuova sistemazione.

