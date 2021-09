Rimini, 4 settembre 2021 - Minaccia l'ex compagno con un taglierino e lo sfregia al volto e alla schiena. Nel tardo pomeriggio di ieri gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini, diretta da Mattia Falso, ha tratto in arresto una ventiquattrenne di nazionalità romena e un trentatreenne riminese, sospettati di essere gli autori di una brutale aggressione.

L'episodio risale al 5 agosto scorso, quando un 39enne riminese è stato assalito dalla sua ex fidanzata che si è presentata sotto casa insieme al nuovo compagno. Dalla ricostruzione dei fatti da parte degli agenti della Mobile riminese, è emerso come la sera dell’aggressione la vittima, dopo aver discusso con la sua ex, presentatasi in compagnia del nuovo compagno, era stato inseguito in strada e, successivamente, colpito più volte alla schiena ed al volto con un’arma da taglio, prima di riuscire a fuggire ed a raggiungere la Questura.

Agli agenti aveva subito indicato proprio l’ex fidanzata quale autrice, fornendo auna serie di dettagli quali la macchina utilizzata dalla coppia per la fuga ed il nome del ragazzo; elementi che hanno consentito di identificare il nuovo compagno quale secondo soggetto responsabile dell’aggressione. Per la donna e il nuovo compagno sono così scattate le manette ed entrambi sono finiti in carcere.