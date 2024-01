Sfregiano l’amico a bottigliate. Gli aggressori finiscono ai domiciliari

Erano volate le bottigliate, la notte tra venerdì e sabato scorso, quando un uomo 38enne era stato colpito con un coccio all’altezza dell’orecchio rimediando così un taglio dell’aorta in seguito al quale era stato ricoverato in condizioni gravissime. Un’aggressione brutale per cui erano già finiti in manette un 41enne riminese – ritenuto l’autore materiale dell’aggressione a colpi di bottiglia – e un 35enne sammarinese, accusato in concorso per avere incitato l’amico a colpire e avere impedito alla fidanzata della vittima di intervenire in suo soccorso.

Ed era stato proprio con l’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso che i due erano stati trasferiti in carcere, da dove però martedì sera sono usciti a seguito dell’interrogatorio di convalida tenutosi davanti al gip Raffaella Ceccarelli. Il giudice del Tribunale ha disposto nei confronti dei due indagati – che al momento dell’aggressione hanno ammesso di essere stati sotto l’effetto di droga – la misura cautelare degli arresti domiciliari (richiesto il carcere dal pm Davide Ercolani) presso la casa dei rispettivi genitori, con l’aggiunta della prescrizione del divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con loro coabitano e i difensori, che sono gli avvocati Giuliano Renzi e Piero Ippoliti.

Nel frattempo la parte offesa, il 38enne preso a bottigliate e che è ora in via di dimissione dall’ospedale, ha dato mandato all’avvocato Luca Greco di assumere la sua difesa e nei prossimi giorni da parte della vittima e del suo legale verrà depositata una formale denuncia-querela nei confronti del 41enne indagato, il quale secondo la parte lesa prima ancora dell’episodio da cui è scaturito l’arresto avrebbe messo in atto numerose e reiterate azioni persecutorie e minacciose nei confronti di alcuni familiari del 38enne italiano poi massacrato a bottigliate. Tra i due infatti ci sarebbe stato un rapporto di amicizia poi deteriorato nel tempo anche per la relazione del 38enne con la donna con la quale entrambi si trovavano fuori la sera in cui si è consumata l’aggressione.