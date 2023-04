Riccione, broker sfregiò un sedicente mago al bar: condannato a 5 anni

Riccione, 19 aprile 2023 - Con un coccio di un bicchiere, il 14 maggio del 2021 al Caffè del Porto di Riccione, avrebbe aggredito brutalmente e sfregiato il sedicente Mago Amedeo, alias Filippo Scardi - difeso dall’avvocato Stefano Caroli - provocandogli un lungo squarcio sul viso, dalla tempia al mento, per il quale è stato necessario un intervento chirurgico e trenta punti di sutura.

Per questa accusa, per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il broker residente a Riccione Pierluigi Chieffi, ora 55enne e difeso dall’avvocato Barzan, è stato condannato in abbreviato a 5 anni e 4 mesi, oltre alle pene accessorie e il risarcimento di 40mila euro più spese processuali, al termine dell’udienza tenutasi nei giorni scorsi davanti al gip Raffaella Ceccarelli.

Chieffi, il 6 giugno del 2021 era stato già colpito dal Daspo urbano per l’inibizione dai locali pubblici per due anni, dopo l’arresto compiuto dai carabinieri della compagnia di Riccione che lo avevano individuato poco dopo l’aggressione mentre si trovava all’interno di un supermercato della Perla Verde, dove stava facendo spesa in compagnia del figlio come se nulla fosse.