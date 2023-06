Sfuma la costruzione del nuovo gattile e scoppia la polemica

Un bel gattile da pelare. È scontro in consiglio comunale per la realizzazione del nuovo centro di accoglienza di felini randagi. A sollevare il polverone è stato, nel corso della seduta di giovedì, il consigliere della Lega Matteo Zoccarato, il quale si è rivolto all’assessora Mattei per chiedere conto del progetto di realizzazione del nuovo gattile presso l’ex polveriera di Spadarolo. "Durante il dibattito al momento della presentazione emerse che la macchina burocratica in realtà era già partita – ricorda Zoccarato –, con il primo doveroso step delle analisi idrogeologiche, vista la particolarità dell’area. Da quel giorno, mesi di silenzio, fino all’altra sera, dove mi sono sentito in obbligo di chiedere conto del progetto e scoprire che, come si temeva, il gattile all’ex polveriera non si farà. Le cause? A seguito delle analisi sarebbe emerso che la struttura potrebbe sorgere in quell’area, ma per farlo, sarebbe necessario un iter burocratico lungo anni, rendendo impraticabile percorrere questa opzione – riporta Zoccarato –. Stando al Comune però, l’area alternativa è già stata individuata: un terreno di proprietà pubblica dove però ritengono doveroso il totale riserbo". Ammettendo la possibilità dell’inadeguatezza dell’area di Spadarolo, Zoccarato chiede: "Possibile accorgersene solo ora? Ci sono troppe incongruenze".

Un botta e risposta a cui è seguito il chiarimento dell’assessora Francesca Mattei, la quale ha precisato: "L’obiettivo dell’amministrazione è realizzare la nuova struttura in tempi rapidi. Per questo, visti i problemi burocratici e di competenze che abbiamo con enti terzi sull’area già individuata della ex polveriera, stiamo verificando insieme alle associazioni di volontariato una possibile soluzione strutturale. Stiamo lavorando su una ipotesi alternativa molto solida e veloce – garantisce in chiosa l’assessora –, cioè su un’area con caratteristiche geofisiche analoghe a quelle dell’Ex polveriera, ma con tratti edilizi e urbanistici più semplici. L’area ha una superficie ampia, adeguata sia alla costruzione del gattile che all’accoglienza di cani. Si tratterebbe dunque di un servizio completo, a integrazione degli spazi del canile di San Salvatore".