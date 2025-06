Sfuma l’acquisto del centro Gelso da parte del Comune

Sfuma l’acquisto del centro sportivo Gelso da parte del Comune. Era stata avanzata un’offerta pari a 1 milione e 50mila euro, ma i proprietari hanno mantenuto la richiesta a 1,3 milioni comprensivi di Iva. Per un ente pubblico, l’Iva rappresenta un costo non detraibile e l’operazione avrebbe potuto essere contestata dalla Corte dei conti. Il divario economico, pari a circa 140mila euro, ha compromesso la trattativa. Inaugurato 17 anni fa, il Gelso era il più grande centro benessere della provincia. Dopo il fallimento della Cooperativa muratori di Verucchio e la chiusura improvvisa nel 2022 a causa dell’aumento dei costi energetici, la struttura è caduta nell’abbandono ed è stata oggetto di atti vandalici e per ora resta nel limbo.

a.d.t.