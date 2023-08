Sgabuzzini usati come stanze

L’impianto di rilevazione fumo guasto e in attesa di riparazione, estintori non revisionati, porte antincendio bloccate da zeppe e prive degli elettromagneti, con l’impianto elettrico non terminato e i fili elettrici scoperti. Una situazione di grave pericolo per le carenze in materia di prevenzione è quella emersa ieri mattina a seguito di un controllo della polizia locale, assieme agli ispettori dell’Ausl Romagna, all’interno di un hotel di recente apertura (luglio di quest’anno) nella zona di Miramare.

Il sopralluogo è stato compiuto ieri intorno alle 8.30 a seguito di una segnalazione proveniente dagli uffici Suap del Comune, in cui si evidenziava il fatto che, pur trattandosi di una struttura di nuova apertura erano giunte diverse segnalazioni sul mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari e per quanto dichiarato in classifica, in relazione alla legge regionale. Oltre a verificare le carenze, il controllo ha accertato un irregolare ricettività della struttura in quanto alcuni locali adibiti a ripostiglio, nell’ultimo piano dell’hotel, erano stati trasformati in camere di fortuna. Al momento del controllo l’hotel ospitava circa 30 persone. Al termine degli accertamenti il titolare dell’impresa è stato denunciato per le ipotesi di reato previste in materia di normativa antincendio e sanzionato per le irregolarità legate all’esubero di ospiti in struttura.