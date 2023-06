Sgarbi: "Referendum contro le pale eoliche"

Contro le pale eoliche in Valmarecchia si aggiunge anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi con un avvertimento sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Onorevole Sgarbi la sua, e quella del suo collaboratore Sauro Moretti, è un’altra battaglia contro le pale?

"Voglio portare all’attenzione del presidente della Regione e del premier Meloni che molti sindaci, anche di centrodestra, sono in una situazione di sofferenza per uno sfregio che cambierebbe il connotato dei luoghi. L’identità di quei luoghi fa parte del turismo, dell’economia e dell’agricoltura".

Come devono agire i sindaci?

"Li ospiterò al ministero per capire le loro istanze. Possono rivolgersi all’antimafia, perché le vicende di Messina Denaro sono strettamente legate all’eolico in Sicilia".

Quali saranno le prossime mosse?

"Il rapporto tra sindaci, la premier e i presidenti delle Regioni, l’azione della magistratura: sono le armi da usate per fermare questa tragedia che sta diventando devastante".

Poi?

"Serve un referendum per rappresentare una volontà popolare che penso sia maggioritaria contro le eolico. L’eolico è un fatto elitario, nessuno vuole una pala eolica vicino a casa. La democrazia impone di ascoltare i popoli e questo deve essere chiaro a tutti".

Oltre al fattore estetico c’è un rischio idrogeologico?

"La vicenda dell’alluvione induce a intervenire sul piano del consolidamento e non della frattura proiettando cemento armato dentro le colline e favorendo la loro fragilità. I sindaci devono trovare ogni strumento da contrapporre a questa violenza. Le Soprintendenze devono ribadire il loro no, hanno il dovere di tutelare i territori e quindi anche il paesaggio intorno ai borghi storici, la distanza di 3 chilometri delle pale è poca perché impone comunque di vedere questi mostri e trasforma il paesaggio in altro da quello che era".

La Regione Toscana non pare interessarsi del problema?

"In Toscana hanno avuto un atteggiamento sempre negativo, come se le pale eoliche fossero una cosa che riguarda solo loro ma in realtà riguardava anche il crinale appenninico romagnolo."

A Rimini si parla di eolico in mare, è d’accordo?

"Sono, in linea di principio, contrario anche alle pale in mare. La sensibilità collettiva credo sia ormai radicalmente contraria, il che è molto interessante. Anni fa non c’era questa risposta dei Comuni".

Andrea G. Cammarata