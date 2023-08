Sgominata la banda dei ‘finti corrieri’. Specializzati nel mettere a segno furti in negozi e magazzini, spacciandosi per autisti di famose aziende di logistica, i malviventi sono stati arrestati ieri dai carabinieri di Verbania. Il 26 ottobre scorso avevano colpito anche l’Aeffe di San Giovanni in Marignano. In quell’occasione, un finto corriere era riuscito a trafugare con il solito escamotage 47 colli contenenti capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 70mila euro. I carabinieri di Verbania, in costante contatto con i colleghi di Cattolica, erano però riusciti a far fermare il furgone prima che imboccasse l’autostrada, recuperando l’intera refurtiva ed arrestando il corriere. All’interno del furgone erano state rinvenute numerose divise riconducibili alle maggiori società specializzate nelle consegne, che di volta in volta venivano indossate dai falsi corrieri per ingannare i magazzinieri delle società. I militari dell’Arma hanno così dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Verbania, nei confronti di 7 persone (5 in carcere, 2 agli arresti domiciliari) ritenute responsabili a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in danno di imprese del settore tessile.

L’attività investigativa, scaturita da due episodi di furto avvenuti nei mesi di luglio e agosto 2022 nei confronti di due società della provincia di Verbania produttrici di capi di abbigliamento di alta moda, ha consentito di attribuire al gruppo criminale 18 furti aggravati (di cui 1 tentato) ai danni di altrettante attività produttive del nord Italia, perpetrati attraverso la stessa tecnica. Due le fasi: il preliminare contatto telefonico, dove il ‘telefonista’, a capo del gruppo criminale, contatta l’azienda simulando di essere il corriere incaricato al ritiro di merce nei magazzini dell’impresa, così organizzando in modo fraudolento con l’ignaro interlocutore il ritiro del materiale. Alla prima fase seguiva il ritiro vero e proprio della merce, con i falsi corrieri che si presentavano nei magazzini dell’azienda indossando casacche di note società di logistica, facendosi consegnare dagli ignari dipendenti il materiale (abbigliamento, occhiali, oggettistica) in pronta consegna.