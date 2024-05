Sgr live, musica sotto le stelle. Cricca ‘inaugura’ l’estate di Rimini

La musica torna ad essere la vera protagonista delle serate riminesi in una location di eccezione: l’arena Francesca da Rimini. Con Sgr Live gli artisti si esibiscono di nuovo in centro, diventando una calamita di attrattività per chi passeggia sotto le stelle per le vie della città. Presentato ieri il programma della terza edizione dell’appuntamento musicale estivo organizzato da Sgr in programma dal 4 giugno al 3 settembre prossimi. "L’azienda ha delle radici che da sessantotto anni ci legano al territorio riminese – racconta Micaela Dionigi, presidente di Sgr –. Per questo motivo vogliamo restituire a Rimini tutta la nostra gratitudine, anche attraverso progetti di questo genere".

Saranno quindici gli artisti che dal 4 giugno animeranno le serate dell’arena che affaccia su Castel Sismondo, in una fitta agenda di eventi che continuerà a riempirsi fino alla serata di chiusura del 3 settembre. Tanti generi musicali, esibizioni di vario tipo e artisti diversi per ogni serata. Si parte con Cricca, concorrente di Amici 2022 sul palco della serata inaugurale di Sgr Live. L’artista riccionese infuocherà il palco a ritmo della sua ’Se mi guardi così’ , successo che conta milioni di streaming esibito insieme a tanti altri brani. Rock ed electro pop con Luca Fol protagonista della data numero due dell’11 giugno. Il cantante romagnolo ha partecipato ad XFactor e a Rimini presenterà i brani del suo ultimo album.

"Gli artisti di Sgr live non porteranno sul palco un solo genere musicale ma spazieranno dal jazz ai musical, passando per il pop ed il rock più genuino – prosegue Dionigi –. Spazio anche agli omaggi di artisti di altissimo livello come Mina, Amy Winehouse e David Bowie". Ogni musicista o band porterà una sfumatura diversa al festival estivo, in un vortice di generi che celebrano la musica in tutte le sue sfaccettature. Molta attenzione anche al panorama nostrano degli artisti del territorio romagnolo. "Sono stati tanti coloro che hanno voluto partecipare a questa edizione di Sgr live – ricorda Federico Mecozzi, direttore artistico, insieme a Cristian Bonato, dell’evento –. Tutto questo conferma come la Romagna sia una vera e propria fucina di musicisti in continua espansione".

Musica come veicolo di positività con le Giostremia in ’Donne in musica’. Il 9 luglio un palco completamente al femminile: viola, flauto e voce in arrangiamenti di cover inedite. Al centro la celebrazione della figura femminile. Ci sarà tempo anche per i musical con il Corale di San Marino (6 agosto) e un tuffo nel mondo circense con la Compagnia Nando e Maila (12 agosto). Quindici date che si svilupperanno per tutti e tre i mesi estivi. Gran finale il 3 settembre con Houdini Righini nell’omaggio all’intramontabile Duca Bianco.

"Sgr non è mai banale e quando organizza un evento lo fa nel migliore dei modi – racconta l’assessore Juri Magrini –. L’azienda è un interlocutore che storicamente ha sempre fatto la sua parte ed è fondamentale perché serve la cooperazione di tutte le parti dell’insieme per amministrare bene una città".

Ingresso libero e aperto a tutti.

Federico Tommasini