Fondazione Ant e Gruppo Sgr di nuovo protagonisti di una campagna di prevenzione gratuita, quest’anno dedicata alla diagnosi precoce dei tumori della tiroide. Così come nel 2022, quando l’attività riguardò un’indagine dermatologica dedicata alla prevenzione del melanoma e dei tumori della cute, anche quest’anno circa 150 dipendenti del gruppo riminese saranno gratuitamente visitati da uno specialista della Fondazione. "Crediamo che le attività di prevenzione legate alla salute siano di fondamentale importanza per le persone della nostra azienda – spiega Micaela Dionigi, presidente di Sgr – Per tale motivo abbiamo voluto proseguire l’esperienza insieme alla Fondazione Ant onlus".