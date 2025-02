Sguardi oltre la scena con Pescio

Torna Sguardi oltre la scena. Il primo incontro è previsto per domenica 2 marzo, alle 17.00 nella Sala Teatro del centro sociale di Fiorentino con ‘Non è la storia di un eroe’ di e con Mauro Pescio. Tratto dal podcast di RaiPlay Sound ‘Io ero il Milanese’ che nel 2023 ha ricevuto all’Italian Podcast Awards il primo premio nella categoria ‘Documentario’ e, nello stesso anno, è diventato un libro edito da Mondadori. Domenica 6 aprile, alle 17.00, sempre al centro sociale di Fiorentino andrà in scena ’Musica nell’aria...’ di Solo in Due con gli artisti sammarinesi Barbara Andreini e Gabriele Antonelli. La rassegna si concluderà con due appuntamenti, anziché tre come precedentemente comunicato, a causa della prematura scomparsa del cantautore Paolo Benvegù. Per maggiori informazioni consultare il sito www.sanmarinoteatro.sm o contattare Istituti

Culturali 0549-882452, info.istituticulturali@pa.sm.