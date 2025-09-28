Shopping in crisi nel salotto: "Raffica di negozi chiusi nel cuore di Marina centro. Tutta colpa del caro-affitti"

In centro storico ci sono vie dove si contano molte più vetrine vuote, sfitte, dei negozi aperti. Ma la crisi del commercio non risparmia nemmeno Marina centro. Compreso viale Vespucci, il cuore del ’salotto’. A Palazzo Arpesella hanno chiuso, nelle ultime settimane, un negozio di ottica e un bar. Presto chiuderà anche una gioielleria. "Tre attività chiuse nel giro di pochi metri, in viale Vespucci. E purtroppo altre attività cesseranno a breve", lancia l’allarme Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio, che gestisce una boutique proprio in viale Vespucci.

"La situazione è preoccupante – conferma Silvia Schiavoncini, la titolare del negozio di bigiotteria e accessori Sissy – Stanno per chiudere o hanno già chiuso tutte le attività commerciali vicino alla mia". Per la negoziante "su queste ultime chiusure incide, molto, il caro-affitti". È un problema "che tocca da vicino anche noi. In estate abbiamo lavorato discretamente e ora speriamo che fiere e congressi portino un po’ movimento, ma i costi sono sempre più alti e l’affitto pesa eccome". E la situazione è destinata a peggiorare, perché "altri negozi di viale Vespucci stanno per chiudere". L’affitto è il problema principale, non l’unico. "Servono più sicurezza e decoro a Marina centro, ma anche iniziative che attirino persone qui tutto l’anno, non soltanto in estate".

Zanzini, eletto presidente della Confcommercio anche grazie alle sue battaglie per i negozi, ha le idee chiare: "A Rimini serve un vero piano Marshall per rilanciare il commercio. Lo stiamo discutendo già con l’amministrazione". Prima di tutto "abbiamo chiesto una pianificazione urbana equilibrata, che blocchi l’arrivo di nuovi outlet e centri commerciali: ce ne sono troppi". Poi "c’è la partita degli hub urbani, i progetti di riqualificazione degli assi commerciali finanziati dalla Regione. A Rimini si sta lavorando a 3 progetti per centro storico, Marina centro e l’asse di viale Regina Elena. Gli hub urbani devono essere strumenti per difendere i negozi di prossimità". Zanzini propone anche di istituire "il garante del commercio" e di "premiare le attività che tutelano il made in Italy, l’identità, la tradizione, la tipicità del nostro territorio". "Dobbiamo dare risposte ai negozianti che resistono, nonostante la crisi del commercio e il caro-affitti. Altrimenti anche a Marina centro saremo sempre più invasi da bazar e da attività che abbassano la qualità del commercio e, più in generale, del turismo".