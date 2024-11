Shopping natalizio, il San Marino Outlet si accende. Da domani alla Befana albero e pista del ghiaccio

Si accendono le luci di Natale a San Marino Outlet Experience che, da domani e fino al giorno della Befana, si trasformerà in un luogo magico per fare acquisti e vivere a pieno lo spirito natalizio. Lo start ufficiale è fissato per domani con l’accensione del grande albero nella Welcome Plaza e delle luminarie, al culmine di un pomeriggio che vedrà protagonisti ‘I sognatori di bolle’. Milioni di minuscole bolle iridescenti scenderanno dal cielo come magici fiocchi di neve. Oltre alla nevicata di bolle, ogni ora, a partire dalle 16 e fino alle 18, per le vie dell’outlet ci sarà uno show itinerante con gli artisti delle bolle pronti ad incantare i visitatori. Domani partiranno anche le due attrazioni principali del Natale. Dopo il grande successo dello scorso anno, nella Event Plaza torna la pista di ghiaccio da 200 mq. Entrambe le attrazioni, completamente gratuite, saranno attive tutti i giorni. Ogni weekend, fino a Natale, sono previste attività ludiche per bambini o attrazioni per tutta la famiglia. Da domani scatterà anche l’anteprima black friday per gli iscritti alla newsletter che potranno beneficiare in anticipo degli sconti. Poi da mercoledì della prossima settimana black friday per tutti. E, intanto, aumenta l’offerta di brand presenti San Marino Outlet Experience. Nelle ultime settimane hanno inaugurato i loro punti vendita Chicco, multi-specialista nel settore della cura del bambino e il lanificio Angelico.