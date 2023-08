Shopping night tra balli tribali e negozi aperti

Edizione speciale ferragostana della Rimini Shopping night. Domani sera in centro storico danze tribali e orientali itineranti dalle 21 alle 23 (con intervalli di 20 minuti), a cura di A- nura stile tribale. Il centro si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera e il mercatino dei bambini in piazza Cavour, mentre in piazza Tre Martiri si tiene quello degli artigiani.

Domani (a partire dalle 17) si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa in ricordo dei Tre Martiri di Rimini, Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani. Alla cerimonia parteciperà anche la banda Città di Rimini. Alla sera (21,30) agli Agostiniani lo spettacolo voluto da Anpi per il 79esimo anniversario dell’eccidio dei Tre Martiri. Sempre agli Agostiniani, giovedì, il Concerto di mezza estate della banda Città di Rimini, diretta dal maestro Jader Abbondanza e la partecipazione del soprano Elisa Luzi. Come ogni anno il concerto ha uno scopo benefico.