Show a rotelle, in mille a Riccione

Lo sport è di casa a Riccione. Torna in città la ‘International skate Team trophy’, la più grande manifestazione di gruppi di spettacolo su rotelle d’Italia e quest’anno porta con sé tanti record. Saranno 1200 atleti provenienti da Spagna, Germania, Estonia e Francia pronti ad esibirsi nella 18esima edizione della manifestazione organizzata da Pattinaggio Riccione e Fisr. Un totale di 160 formazioni pronte a gareggiare in coreografie d’eccezione. "Mai come quest’anno abbiamo ricevuto così tante iscrizioni da società italiane ed estere entusiaste di partecipare ad un evento storico per la storia di Riccione – spiega la presidente del Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei –. Sarà un’edizione da ricordare, non solo perché il trofeo diventa maggiorenne, ma anche per il numero degli iscritti che eguaglia ogni record passato". Le danze si sono aperte ieri con la cerimonia di inaugurazione nella piazza del Playhall in cui tutte le delegazioni partecipanti hanno potuto sfilare. L’evento clou però è il ‘Gran galà’ di stasera alle 21.30 ai giardini Montanari in cui si esibiranno le migliori formazioni italiane ed estere in gara.Sono quattro le formazioni di Pattinaggio Riccione in gara: due quartetti young, un quartetto master e un gruppo show kids (dai 9 ai 15 anni). Non potranno partecipare alle competizioni le ragazze del quartetto Heart fresche di medaglia di bronzo ai campionati Fisr. Nicoletti, Sciannimanico, Lepri e Tonti sono obbligate ad un riposo forzato a causa di un infortunio.

f.t.