Show dei Nameless La band scoperta da Cecchetto La band Nameless, composta da 5 giovani musicisti di 14 anni, sarà per due giorni tappa dello Street Tour 2023 a Bellaria, con Claudio Cecchetto come precursore. Giovedì 31 agosto e sabato 2 settembre, concerti in Piazzetta Fellini e nella kermesse enogastronomica "Il Gusto del Porto".