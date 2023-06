Show di luci per la Carrà In nome dell’uguaglianza

I colori arcobaleno delle luci al neon del bagno 27 per dire, con le celebri parole di Raffaella Carrà, che "il mondo non è fatto di gay e di etero, ma di creature". Così Rimini si appresta a celebrare, domenica, il compleanno della amatissima Raffa nazionale. L’installazione di luci al neon e parole inclusive è stata pensata dagli organizzatori "proprio come sarebbe piaciuta alla Carrà". Le luci verranno accese allo scoccare della mezzanotte di sabato, con l’arrivo di una puntuale torta di compleanno. L’iniziativa, promossa da Arcigay Rimini, è stata presentata ieri alla presenza di Marco Tonti, consigliere comunale e presidente Arcigay Rimini, di Tiziano Corbelli, il direttore artistico di Seven Ars, e Stefano Mazzotti, titolare dello stabilimento balneare. Alle celebrazioni della grande artista si unirà così anche Rimini, oltre a Bellaria, San Marino e tante altre città.

"Con questa installazione dedicata alla Carrà – dice la vicesindaca Chiara Bellini – vogliamo lanciare un messaggio profondo sulla libertà di essere chi siamo o chi vogliamo, sull’importanza dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità". Insomma, un "bellissimo segno luminoso – continua la Bellini – che avrà una ricaduta molto positiva per la nostra comunità". Quasi in concomitanza con le celebrazioni per la Carrà, domani dalle 11 alle 18 al centro sportivo Garden si terrà anche la prima edizione di Rimini Rainbow Cup - In campo per i diritti, torneo per i diritti dei gay nel mondo del calcio. Un’iniziativa pensata dopo il coming out del calciatore Jakub Jankto. In campo una dozzina di squadre da tutta Italia. "Anche i partecipanti si uniranno alla festa".

Andrea G. Cammarata