Si accende Arena 58 per i baby campioni

Si accende l’Arena 58 a Misano. La Federazione motociclistica italiana e il Moto Club Misano organizzano ‘Sali in Moto con Noi’, un open day gratuito per questo sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 10 alle 17, partecipazione gratuita. L’open day è rivolto a bambini tra i 6 e i 9 anni. Per loro sono a disposizione minimoto e i tecnici federali che li guideranno in una nuova avventura. Al termine dell’attività 30 bambini selezionati dai Tecnici federali avranno la possibilità di proseguire per sei mesi con attività mista, educazione fisica e pratica in minimoto in impianto federale. Per info www.federmoto.itsali-in-moto-con-noi