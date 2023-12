Si accende il grande albero. Feste nei quartieri e mostre

Con l’accensione del grande albero, feste nei quartieri, artigianato e mostre nel weekend dell’Immacolata, Riccione sarà del tutto avvolta nell’atmosfera natalizia. Al porto torna anche il presepe, quest’anno allestito sulla storica Saviolina, sarà inaugurato alle 16 con la benedizione. Alle 17, count down e festa di accensione del grande albero sul ponte di viale Dante, mentre Babbo Natale aspetterà le letterine dei bimbi nel Giardino sul mare di piazzale Roma ogni giorno dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Nella grande serra laboratori creativi dedicati alla natura, decorazioni e dolci. Domani e domenica alle 11 in piazzale Roma arriveranno pure i lama del Podere Santa Pazienza di Santarcangelo. In viale Ceccarini dalle 10 alle 23 spazio a Riccione Christmas Food Experience. Non è tutto. Ai Giardini dell’Alba il weekend si accende con il ‘Natale degli artisti’, Radio Vetrina intratterrà il pubblico con dirette radiofoniche e musica, con animazioni e spettacoli itineranti. Domani alle 17 accensione dell’albero decorato dai bambini delle scuole Karis. In corso Fratelli Cervi per "Natale in Paese", oggi e domenica animazione per i bambini, musica e mercatini compreso il "Baule dei ricordi". Al Grand Hotel, domani e domenica ‘Wanderlust Officina Creativa’, verranno proposti prodotti artigianali di qualità, oggetti e pezzi unici, workshop musica e spettacoli itineranti. A villa Mussolini retrospettiva di Robert Capa, a villa Franceschi mostra Turbolenta di Silvia Naddeo e al palazzo del Turismo oggi finissage della mostra "Avamposto".